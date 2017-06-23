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23 июня 2017, 18:12 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Закарин не выступит на ЧЕ в Дании, где будет равнинный маршрут велогонок

РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что не выступит на чемпионате Европы в Дании в индивидуальной гонке с раздельным стартом, где будет равнинный маршрут.

Закарин победил в индивидуальной гонке на чемпионате России в Воронеже. Чемпионат Европы в Дании пройдет 2—6 августа.

«Как я понимаю, там (на чемпионате Европы) равнинный маршрут, навряд ли я смогу там выступить, ориентируюсь на чемпионат мира. После чемпионата России у меня по плану «Тур Австрии», «Тур Польши» и потом поеду «Вуэльту», — сказал Закарин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Мы еще будем обсуждать состав на чемпионат Европы. Подготовка Ильнура, план гонок больше подходит к чемпионату мира. Сегодня у нас все сложилось в “разделке” так, как я примерно и представлял. Между вторым и третьим местом была серьезная борьба, было непонятно только, в какой форме подойдет Ильнур к этому чемпионату России после “Джиро”, он после нее отдыхал. Но в любом случае он был среди главных фаворитов, и все прекрасно это понимали», — сообщил по телефону агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Ираклий Абрамян.
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