Закарин не выступит на ЧЕ в Дании, где будет равнинный маршрут велогонок

Закарин победил в индивидуальной гонке на чемпионате России в Воронеже. Чемпионат Европы в Дании пройдет 2—6 августа .

«Как я понимаю, там (на чемпионате Европы) равнинный маршрут, навряд ли я смогу там выступить, ориентируюсь на чемпионат мира. После чемпионата России у меня по плану «Тур Австрии», «Тур Польши» и потом поеду «Вуэльту», — сказал Закарин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Мы еще будем обсуждать состав на чемпионат Европы. Подготовка Ильнура, план гонок больше подходит к чемпионату мира. Сегодня у нас все сложилось в “разделке” так, как я примерно и представлял. Между вторым и третьим местом была серьезная борьба, было непонятно только, в какой форме подойдет Ильнур к этому чемпионату России после “Джиро”, он после нее отдыхал. Но в любом случае он был среди главных фаворитов, и все прекрасно это понимали», — сообщил по телефону агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Ираклий Абрамян.