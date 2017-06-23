Цымбалюк завоевала золото ЧР по велошоссе в индивидуальной разделке
Ксения Цымбалюк, представляющая Удмуртию, завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 23,8 км на чемпионате России по велошоссе, который проходит в Нововоронеже.
Второй стала Анастасия Пляскина из Иркутской области, а замкнула тройку призёров Маргарита Сырадоева из
Велошоссе. Чемпионат России. Нововоронеж
Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 23,8 км
1. Ксения Цымбалюк (Удмуртия).
2. Анастасия Пляскина (Иркутская область).
3. Маргарита Сырадоева (Санкт-Петербург).
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