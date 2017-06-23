Велогонщик Закарин не ожидал, что выиграет «разделку» на ЧР с большим преимуществом

Закарин в пятницу победил в этом виде программы в Нововоронеже. Его отрыв от ближайшего соперника Максима Белькова составил 52 секунды.

«Я не ожидал, что получится выиграть с таким отрывом, потому что это мой первый старт после “Джиро д’Италия”. Форма могла быть как хорошей, так и плохой, но все прошло хорошо, и я доволен. Завтра в Воронеже обещают дождь, но говорят к групповой гонке в воскресенье погода наладится», — сказал Закарин по телефону.

Велогонщик отметил, что по качеству трассы его все устроило, и «лежачий полицейский» ему не мешал. «Он один был на 40 км, нет в этом ничего такого, не думаю, что он так уж мешал. Меня, в принципе, все устраивает», — подчеркнул он.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе завершится 25 июня групповыми гонками.