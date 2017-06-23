Закарин выиграл гонку с раздельным стартом на ЧР по велоспорту в Воронеже

РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что не выступит на чемпионате Европы в Дании в индивидуальной гонке с раздельным стартом, где будет равнинный маршрут.