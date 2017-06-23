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23 июня 2017, 18:16 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Закарин выиграл гонку с раздельным стартом на ЧР по велоспорту в Воронеже

В Воронеже продолжается чемпионат России по велоспорту на шоссе.

Победитель этапа веломногодневки «Тур де Франс» 2016 года Ильнур Закарин выиграл индивидуальную гонку на 40,3 км с раздельным стартом. Второй результат продемонстрировал Максим Бельков, третьим стал Антон Воробьёв.

Велоспорт. Чемпионат России. Воронеж
Мужчины. Гонка с раздельным стартом 40,3 км
1. Ильнур Закарин — 49.38,634.
2. Максим Бельков — 50.30,506.
3. Антон Воробьёв — 50.36,777.

Чемпионат России в Воронеже завершится 25 июня групповыми гонками.
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РУЗА (Московская область), 23 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что не выступит на чемпионате Европы в Дании в индивидуальной гонке с раздельным стартом, где будет равнинный маршрут.
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