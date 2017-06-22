Начало «Тур де Франс» 2018 года перенесено на неделю из-за ЧМ-2018
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Веломногодневка «Тур де Франс» в 2018 году начнется на неделю позже
из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза велосипедистов (UCI).
Изменения в календаре были приняты на заседании совета по профессиональному велоспорту, которое состоялось в Женеве. Изначально планировалось, что «Тур де Франс» стартует 30 июня. Перенос начала гонки связан с тем, чтобы минимизировать пересечение многодневки с чемпионатом мира.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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