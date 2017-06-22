Начало «Тур де Франс» 2018 года перенесено на неделю из-за ЧМ-2018

Изменения в календаре были приняты на заседании совета по профессиональному велоспорту, которое состоялось в Женеве. Изначально планировалось, что «Тур де Франс» стартует 30 июня. Перенос начала гонки связан с тем, чтобы минимизировать пересечение многодневки с чемпионатом мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.