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Белорусская спортсменка получила серьезную травму во время велогонки OVO Energy Women’s в Великобритании, выступая за профессиональную команду Canyon SRAM. Белоруска вынуждена также пропустить чемпионат Беларуси по велоспорту, который в эти дни принимает Каменец Брестской области. В отсутствие одного из лидеров победу в национальном турнире в гонке с раздельным стартом на время одержала Татьяна Шаракова из Орши, преодолевшая 25 км за 34 мин 14,95 сек Второй стала Инна Савенко — 36 мин 20,84 сек, третьей — Полина Пивоварова (36 мин 24,11 сек).

Среди мужчин в отсутствие ведущего «раздельщика» Василия Кириенко, чемпиона мира 2015 года в этой дисциплине, в гонке с раздельным стартом на 40 км первым стал Станислав Божков — 50 мин 40,23 сек. Антон Музычкин занял второе место — 50 мин 58,10 сек. Евгений Соболь завоевал бронзовую награду — 50 мин 59,17 сек. В соревнованиях велогонщиков до 23 лет удивил Евгений Королек, праздновавший успех с результатом, превзошедшим время победителя у мужчин — 50 мин 09,06 сек.