Белорус Василий Кириенко примет участие в «Тур де Франс-2017»

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После выступления в мае на «Джиро д’Италия», где Василий Кириенко в двух гонках с раздельным стартом показал высокий результат (финишировал пятым и четвертым), планировалось, что он пропустит вторую подряд супермногодневку. Однако команда включила его в состав. На «Тур де Франс» Sky ставит перед собой задачу победить в командном зачете, и высокие результаты в гонках с раздельным стартом белорусского велогонщика британцам будут необходимы. Борьбу за первое место в общем зачете будет вести лидер Sky трехкратный победитель «Большой петли» Крис Фрум. В команду также вошли колумбиец Серхио Энао, немец Кристиан Кнес, Михал Квятковски из Польши, испанцы Микель Ланда и Микель Ниеве, а также британцы Люк Роу и Герант Томас.

Как сообщалось, один из самых важных стартов в сезоне пропустит из-за травмы белорус Константин Сивцов, выступающий за Bahrain-Merida.

Веломногодневка «Тур де Франс» стартует 1 июля в немецком Дюссельдорфе и пройдет по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Завершится гонка 23 июля в Париже.