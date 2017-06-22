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22 июня 2017, 16:54 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Белорус Василий Кириенко примет участие в «Тур де Франс-2017»

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Василий Кириенко примет участие в «Тур де Франс-2017». Британская команда Sky, за которую выступает спортсмен, опубликовала состав на предстоящую главную гонку сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После выступления в мае на <span class=error>Джиро</span> д'Италия где Василий <span class=error>Кириенко</span> в двух гонках с раздельным стартом показал высокий результат (финишировал пятым и четвертым) планировалось что он пропустит вторую подряд супермногодневку. Увеличить
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После выступления в мае на «Джиро д’Италия», где Василий Кириенко в двух гонках с раздельным стартом показал высокий результат (финишировал пятым и четвертым), планировалось, что он пропустит вторую подряд супермногодневку. Однако команда включила его в состав. На «Тур де Франс» Sky ставит перед собой задачу победить в командном зачете, и высокие результаты в гонках с раздельным стартом белорусского велогонщика британцам будут необходимы. Борьбу за первое место в общем зачете будет вести лидер Sky трехкратный победитель «Большой петли» Крис Фрум. В команду также вошли колумбиец Серхио Энао, немец Кристиан Кнес, Михал Квятковски из Польши, испанцы Микель Ланда и Микель Ниеве, а также британцы Люк Роу и Герант Томас.

Как сообщалось, один из самых важных стартов в сезоне пропустит из-за травмы белорус Константин Сивцов, выступающий за Bahrain-Merida.

Веломногодневка «Тур де Франс» стартует 1 июля в немецком Дюссельдорфе и пройдет по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Завершится гонка 23 июля в Париже.

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