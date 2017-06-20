Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспорта
Еще лет 15 назад назад велоспорта в республике попросту не было. Сегодня местные спортсмены — костяк сборной России по гонкам на шоссе и треке. О людях, благодаря которым это удалось, — в очерке ТАСС.
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Воспитанница Адыгейской школы олимпийского резерва по велоспорту, уроженка Донецкой области Украины Елизавета Ошуркова мечтает завоевать золото на Олимпиаде-2020, выступая за сборную России в Токио. Ее регалии и сейчас звучат более чем весомо: Лиза призер Чемпионатов мира, Европы, России, в этом году спортсменка подтвердила второе место в классификации лучшей горной гонщицы в ходе женской веломногодневки «Tour of Zhoushan Island» в Китае.
А в детстве она о велосипеде и не помышляла. Пока в 11 лет ее среди играющих на улице подростков не заметила первый тренер Нина Федорова и не пригласила заниматься велоспортом.
«Пальцы рук были такие тоненькие и слабенькие, ноги едва доставали до педалей. Я сомневалась — нужно ли мне это? Но начались серьезные тренировки, тренер запустила мою энергию в нужное русло. В 14 лет я выиграла Чемпионат Донецкой области, потом — Чемпионат Украины, затем меня взяли в юниорскую сборную страны. Я очень благодарна своему первому тренеру, она показала мне ориентиры в жизни Дала
С 2014 года ее тренирует главный тренер сборной Адыгеи Алексей Войнов. Адыгею она считает своей второй родиной, а сборную республики и тренера — второй семьей. Это был сознательный выбор девушки в сложный период. Лиза сама попросилась в воспитанницы к Войнову, познакомившись и подружившись с девушками из команды республики на сборах в Феодосии, а затем — во время международной гонки в Адыгее, на которую она приехала в составе украинской сборной.
«Мне кажется, дружнее нашей команды нет в России. Все девочки мне близки, как сестры. Конечно, я очень скучаю по своим родным, постоянно созваниваюсь с ними. Мама живет в Донецке, сестра — в Днепропетровске. Очень верю, что Донецк вновь превратится в красивый цветущий город с фонтанами и парками, каким он стоит перед моими глазами в детстве», — говорит Лиза.
Спортивные жернова
В женской сборной Адыгеи сегодня семь спортсменок — Мария Ткаченко, Елизавета Гончарова, Алена Журба, Ирина Журба, Ольга Дейко, Светлана Кузнецова и Елизавета Ошуркова, четверо последних входят в состав сборной России по велоспорту. Как и нынешние начинающие воспитанники школы олимпийского резерва, они пришли сюда 11−12-летними подростками, и за 10 лет прошли путь до национальной сборной.
Алексей Войнов рассказывает, что
«Судите сами: я тренирую с 2008 года, через мои руки прошло 150 детей. В моей команде семь девочек. Не случайно наш спорт называют “лошадиным”: изнурительные физические нагрузки выносят не все. Мальчишек в школу приходит больше, а остаются девчонки: они самые выносливые», — говорит Алексей Войнов.
День сурка
Мы беседуем с Алексеем Войновым по дороге в станицу Абадзехскую, где недавно у школы олимпийского резерва, базирующейся в Майкопе, появилась своя собственная загородная резиденция. Здесь можно жить и тренироваться, ежедневно выбирая маршрут разной сложности — Партизанская поляна, Гузерипль, плато Лагонаки.
В одноэтажном доме с мансардой свежий ремонт, за ним фруктовый сад, В доме могут разместиться 30−35 спортсменов, комнаты девушки только начинают обустраивать, холодильник ломится от еды, мансарда перестраивается. Руководство школы велоспорта планирует создать здесь центр проверки работоспособности, реабилитации и восстановления.
«Жизнь
Приехавшая с нами 21-летняя Ирина Журба задумчиво улыбается, слушая тренера, под руководством которого она занимается уже девятый год. А потом соглашается — ее и Олю Дейко супруга Алексея Войнова Людмила, тоже тренер, нашла в сельской глубинке — станице Курджипской. Взрослая жизнь без опеки родителей началась у 13-летних девочек в Майкопе, где, поселившись в общежитии, в промежутках между тренировками и учебой в школе им пришлось самим готовить еду, ходить в магазин за продуктами, распределять между собой бытовые обязанности.
«Поначалу было сложно, но мы со всем справились и сильно сплотились. В обычной школе нас поддерживали учителя, в Институте физкультуры и дзюдо, который мы сейчас заканчиваем, — преподаватели, ректор — все идут навстречу, разрешая сдавать экзамены экстерном, разрешая свободное посещение. В июне мы защищаем диплом и одновременно готовимся к предстоящим соревнованиям в Воронеже в олимпийских видах, на которых окончательно будут сформированы сборная команда России для участия в Чемпионате Европы и мира», — делится Ирина.
Кто выводит в мастера
Школа олимпийского резерва по велоспорту основана в Адыгее в 2004 году. Сегодня с ребятами работают наставники, которые сами являются воспитанниками ведущих тренеров России.
Несколько лет назад для школы был построен первый в стране мобильный открытый 200-метровый велотрек. Для зрителей и болельщиков это возможность наслаждаться зрелищностью гонки, для спортсменов — тренировки с наращиванием и удержанием скорости. Сегодня здесь тренируются
«Именно на шоссе вырабатывается выносливость спортсмена, далее на треке оттачивается техника владения велосипедом, повышаются скоростные качества, воспитывается ловкость. Сегодня Адыгея, обладая неоспоримыми преимуществами — теплым климатом, хорошими дорогами и сложным горным рельефом, — является одной из лучших площадок по проведению велосипедных состязаний и одним из центров развития велоспорта России. Весной здесь тренировались до 500 спортсменов со всех уголков страны», — констатирует президент федерации велоспорта Адыгеи Анатолий Лелюк.
Анатолия Лелюка коллеги за трудолюбие, талант и абсолютную преданность делу называют фанатом. Основатель школы живет интересами спортсменов и воспитанников и интересуется результатом каждого.
«Все становление велосипедного спорта под руководством Анатолия Лелюка произошло на моих глазах. 13 лет назад велоспорта в регионе попросту не было. И вот буквально из ничего на шоссе в Майкопе выросла целая индустрия велосипедного спорта. У столицы Адыгеи еще огромный резерв. Два направления уже на высоте — трек, на шоссе выросли великолепные гонщики, члены национальной команды страны, призеры первенств мира. Развивается маунтинбайк, и цель Лелюка — БМХ. Я верю, что этой цели он добьется, и тогда спортшкола Адыгеи станет первой по силе организацией в России», — считает заслуженный тренер России, судья всероссийской категории из
Влюблены по собственному желанию
Мастер спорта международного класса по велоспорту Елизавета Ошуркова призналась, что перед каждым стартом читает про себя молитву. Чтобы ее оберегал
«Просто не представляю себе жизни без велосипеда. Когда побеждаю, называю его мой феррари, когда попадаю в яму, говорю — “Малыш, извини!” Я довольна всеми своими достижениями. Но золото на Олимпиаде должно быть нашим!», — говорит Ошуркова.
Так и накатывает женская сборная республики миллионы километров до победы, по выражению Бугольцева, «влюбленная в своего тренера и трассу». Своих воспитанниц Алексей Войнов считает дочками и терпеливо, психологически точно расставляет акценты в общении с ними. На мой вопрос — в чем же, на ваш взгляд, секрет успеха сборной? — он отвечает после долгого раздумья:
«В безграничной любви к этому виду спорта, в доверии друг к другу в нашей команде. Атмосфера взаимопонимания и поддержки позволяет на 50−60 процентов выполнить поставленные задачи. Тем более — у женщин, которых надо уметь чувствовать душой. У них сильные перепады настроения, зависящие от гормональных всплесков, и результат, успех зависит именно от настроения. Если оно хорошее — горы свернут! А вкус победы ничем нельзя заменить. Это такое волшебное чувство, которое поймет только тот, кто через это проходил. Деньги здесь совсем не важны», — уверен Войнов.
Оксана Гамзаева.
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