Абрамян: Сиваков и Чернецкий пропустят чемпионат России по велоспорту на шоссе
КИЕВ, 19 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские велогонщики Павел Сиваков и Сергей Чернецкий не выступят на чемпионате России по велоспорту на шоссе, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Ираклий Абрамян.
Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдет
«Сергей Чернецкий на чемпионате России не выступит, он занят подготовкой к другим гонкам, стоит в расширенном составе на “Тур де Франс”, но пока неизвестно, выступит на нем или нет. Паша Сиваков тоже решил не выступать, у него там сложный перелет получается, и впереди еще важные гонки», — сказал Абрамян по телефону.
Сиваков ранее сообщил агентству «Р-Спорт», что планирует выступить в ближайшее время на Giro Ciclista Della Valle d’Aosta, которая будет подготовкой к «Туру де л’Авенир».
У женщин из лидеров сборной России пропустит чемпионат страны только Ольга Забелинская, которая восстанавливается после полученных в мае травм.
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