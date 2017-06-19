Абрамян: Сиваков и Чернецкий пропустят чемпионат России по велоспорту на шоссе

Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдет 23—25 июня в Воронеже. Сиваков из ВМС Development на прошлой неделе победил на молодежной «Джиро д’Италия» (U-23), а Чернецкий проехал «Критериум Дофине» в составе «Астаны».

«Сергей Чернецкий на чемпионате России не выступит, он занят подготовкой к другим гонкам, стоит в расширенном составе на “Тур де Франс”, но пока неизвестно, выступит на нем или нет. Паша Сиваков тоже решил не выступать, у него там сложный перелет получается, и впереди еще важные гонки», — сказал Абрамян по телефону.

Сиваков ранее сообщил агентству «Р-Спорт», что планирует выступить в ближайшее время на Giro Ciclista Della Valle d’Aosta, которая будет подготовкой к «Туру де л’Авенир».

У женщин из лидеров сборной России пропустит чемпионат страны только Ольга Забелинская, которая восстанавливается после полученных в мае травм.