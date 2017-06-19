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19 июня 2017, 10:32 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Велогонщица Забелинская, несмотря на травму, планирует стартовать на «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Трехкратный призер Олимпийских игр в гонках на шоссе россиянка Ольга Забелинская, получившая серьезные травмы в начале мая на соревнованиях в Китае, планирует выступить в женской веломногодневке «Джиро д’Италия», которая стартует 30 июня. Об этом сообщила ТАСС мать спортсменки Людмила Забелинская.

Женская Джиро д'Италия пройдет с 30 июня по 9 июля и будет состоять из 10 этапов. Увеличить
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Российская велогонщица на «Туре острова Чунмин» упала на первом этапе, сломала ключицу и серьезно повредила руку. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований и перенесла операцию на ключице.

«У Ольги остается проблема с локтем, — заметила Людмила Забелинская. — Рука разгибается в локтевом суставе только на 45 градусов из-за того, что отломанная косточка неправильно приросла. Пока она разрабатывает руку, но если улучшения не будет, то нужно будет делать операцию после окончания сезона. Ольга сейчас тренируется в полном объеме и собирается начать выступать на женской «Джиро д’Италия».

Женская «Джиро д’Италия» пройдет с 30 июня по 9 июля и будет состоять из 10 этапов.

Собеседница ТАСС также добавила, что выступление на чемпионате России, который пройдет в Воронеже с 22 по 25 июня, не входит в планы спортсменки.

Ольга Забелинская родилась 10 мая 1980 года в Ленинграде. В 2012 году стала двукратным бронзовым призером Игр в Лондоне — в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала серебряную медаль в гонке с раздельным стартом.
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