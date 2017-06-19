Бондаренко стала второй в общем зачёте Кубка Европы по велоспорту-BMX в Бельгии
Участница Олимпийских игр — 2016 российская велогонщица Ярослава Бондаренко заняла второе место в общем зачёте Кубка Европы по
велоспорту-ВМХ в сезоне 2017 года.
Это стало известно по итогам заключительного этапа Кубка Европы в Саннесе (Норвегия). В активе россиянки 430 баллов. Победу одержала голландка Лаура Смюлдерс (453).
В мужских соревнованиях россиянин Александр Катышев стал третьим, набрав 282 очка. Победил представитель Великобритании Кайл Эванс (325), вторым стал голландец Йорис Хармсен (295).
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