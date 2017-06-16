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16 июня 2017, 20:12 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Шпилак победил на седьмом этапе «Тура Швейцарии» и вышел в лидеры велогонки

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Словенец Симон Шпилак из команды Katusha-Alpecin победил на седьмом этапе велогонки «Тур Швейцарии» и возглавил генеральную классификацию.

Шпилак в пятницу показал время 3 часа 58 минут 36 секунд. Вторым стал испанец Ион Исагирре (+22 секунды) из Bahrain-Merida, третьим — американец Джо Домбровски (+36) из Cannondale Drapac.

Шпилак после седьмого этапа вышел в лидеры общего зачета — 26 часов 02 минуты 16 секунд. Вторым идет итальянец Дамиано Карузо (+52 секунды) из BMC. Третье место занимает голландец Стивен Крёйсвейк (+1 минута 5 секунд) из Lotto NL-Jumbo.

Восьмой этап «Тура Швейцарии» состоится в субботу.
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