Трибунал UCI дисквалифицировал экс-велогонщика «Катюши» Карузо на два года за допинг

Карузо в 2015 году был отстранен от соревнований в связи с положительной допинг-пробой на эритропоэтин, которую он сдал в 2012-м.

«Антидопинговый трибунал признал велогонщика виновным в нарушении антидопинговых правил и наложил на него двухлетнюю дисквалификацию», — говорится в сообщении на сайте UCI.