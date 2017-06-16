Трибунал UCI дисквалифицировал экс-велогонщика «Катюши» Карузо на два года за допинг
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Антидопинговый трибунал Международного союза велосипедистов (UCI) дисквалифицировал бывшего гонщика российской команды «Катюша» итальянца Джампаоло Карузо на два года за употребление допинга, сообщается на официальном сайте UCI.
Карузо в 2015 году был отстранен от соревнований в связи с положительной
«Антидопинговый трибунал признал велогонщика виновным в нарушении антидопинговых правил и наложил на него двухлетнюю дисквалификацию», — говорится в сообщении на сайте UCI.
Карузо выступал за «Катюшу» с 2010 по 2015 год. В 2017 году команда сменила название на
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