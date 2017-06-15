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15 июня 2017, 19:54 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Итальянский велогонщик Поццовиво победил на шестом этапе «Тура Швейцарии»

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Итальянец Доменико Поццовиво из команды AG2R La Mondiale победил на шестом этапе велогонки «Тур Швейцарии».

Поццовиво проехал дистанцию 166,7 км в рамках шестого этапа за 4 часа 38 минут 49 секунд. Вторым стал португалец Руй Кошта (UAE Team Emirates), третьим — испанец Ион Исагирре (Bahrain-Merida).

В генеральной классификации первым идет Поццовиво — 22 часа 3 минуты 28 секунд, вторым — с таким же временем итальянец Дамиано Карузо из BMC Racing. Третье место занимает голландец Стивен Круйсвейк (+13 секунд) из Lotto NL-Jumbo.

Седьмой этап «Тура Швейцарии» пройдет в пятницу.
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