Россиянин Сиваков выиграл молодежную веломногодневку «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Сиваков, выступающий за американскую команду BMC Development Team, одержал победу в генеральной классификации молодежной многодневки «Джиро д’Италия», где выступают гонщики младше 23 лет.
На заключительном, седьмом этапе 19-летний спортсмен финишировал третьим, проиграв двум австралийцам Джею Хиндли и Лукасу Хэмилтону (оба из китайской команды Mitchelton — Scott). Сиваков, захвативший лидерство в общем зачете после третьего этапа, сумел отстоять первую позицию в генеральной классификации.
Ранее молодежная «Джиро д’Италия» называлась «Бэби Джиро». Гонка проводилась впервые с 2012 года. Сиваков стал первым россиянином в истории, который выиграл общий зачет молодежной «Джиро». Победа в этой многодневке покорялась многим советским велогонщикам: Сергею Воронину, Владимиру Волошину, Петру Угрюмову, Сергею Усламину, Александру Краснову, Дмитрию Конышеву и Андрею Тетерюку.
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