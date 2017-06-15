Россиянин Сиваков выиграл молодежную веломногодневку «Джиро д’Италия»

На заключительном, седьмом этапе 19-летний спортсмен финишировал третьим, проиграв двум австралийцам Джею Хиндли и Лукасу Хэмилтону (оба из китайской команды Mitchelton — Scott). Сиваков, захвативший лидерство в общем зачете после третьего этапа, сумел отстоять первую позицию в генеральной классификации.

Ранее молодежная «Джиро д’Италия» называлась «Бэби Джиро». Гонка проводилась впервые с 2012 года. Сиваков стал первым россиянином в истории, который выиграл общий зачет молодежной «Джиро». Победа в этой многодневке покорялась многим советским велогонщикам: Сергею Воронину, Владимиру Волошину, Петру Угрюмову, Сергею Усламину, Александру Краснову, Дмитрию Конышеву и Андрею Тетерюку.