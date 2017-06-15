В парке «Самарская Лука» состоится ежегодный веломарафон
Ежегодный веломарафон «Самарская Лука» пройдет с 17 по 18 июня на территории национального парка «Самарская лука» в районе села Подгоры.
Проведение веломарафона имеет своей целью пропаганду здорового, активного образа жизни и популяризацию велоспорта среди населения Самарской области.
Организация соревнований базируется на принципах безопасности, экологичности, физического самосовершенствования, роста спортивного мастерства.
Трасса марафона протяженностью: марафон около — 2 круга по 40 км и полумарафон — 1 круг 40 км, — пролегают по одному из красивейших мест Поволжья — по территории Национального парка «Самарская Лука», имеющего статус особо охраняемой территории. Маршрут характеризуется разноплановостью покрытия и рельефа, набор высоты на круге примерно 550 метров.
В марафоне примут участие спортсмены Самары и области, и спортсмены с других городов России: Москвы,
Расписание соревнований
17 июня суббота.
09:30 — регистрация на детские заезды
11:00 — детские заезды и награждение
16:00 — просмотр трассы.
18 июня воскресенье.
08:00 — 10:00 заезд участников
09:00 — 11:30 регистрация участников
11:30 — 12:00 предстартовое построение, брифинг
12:00 — общий старт
14:00 — примерное время финиша первого участника, открытие финиша
17:00 — награждение победителей
18:00 — примерное время финиша последнего участника, закрытие финиша
18:30 — отъезд участников.
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