В парке «Самарская Лука» состоится ежегодный веломарафон

Проведение веломарафона имеет своей целью пропаганду здорового, активного образа жизни и популяризацию велоспорта среди населения Самарской области.

Организация соревнований базируется на принципах безопасности, экологичности, физического самосовершенствования, роста спортивного мастерства.

Трасса марафона протяженностью: марафон около — 2 круга по 40 км и полумарафон — 1 круг 40 км, — пролегают по одному из красивейших мест Поволжья — по территории Национального парка «Самарская Лука», имеющего статус особо охраняемой территории. Маршрут характеризуется разноплановостью покрытия и рельефа, набор высоты на круге примерно 550 метров.

В марафоне примут участие спортсмены Самары и области, и спортсмены с других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Саратова, Ульяновска, Уфы, Челябинска. Количество участников по предварительным данным уже более 200 человек, сообщает пресс-служба НП «СТК «ВелоСамара».

Расписание соревнований

17 июня суббота.

09:30 — регистрация на детские заезды

11:00 — детские заезды и награждение

14:00—17:00 — регистрация на взрослый веломарафон

16:00 — просмотр трассы.

18 июня воскресенье.

08:00 — 10:00 заезд участников

09:00 — 11:30 регистрация участников

11:30 — 12:00 предстартовое построение, брифинг

12:00 — общий старт

14:00 — примерное время финиша первого участника, открытие финиша

17:00 — награждение победителей

18:00 — примерное время финиша последнего участника, закрытие финиша

18:30 — отъезд участников.