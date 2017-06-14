Словацкий велогонщик Петер Саган победил на пятом этапе «Тура Швейцарии»
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe стал победителем пятого этапа велогонки «Тур Швейцарии».
В среду Саган проехал 222 км за 5 часов 15 минут 50 секунд. Вторым стал швейцарец Микаэль Альбазини (Orica-Scott), третьим — итальянец Маттео Трентин (Quick-Step Flors).
В генеральной классификации лидирует итальянец Дамиано Карузо из BMC Racing — 17 часов 24 минуты 24 секунды. Вторым идет голландец Стивен Круйсвейк (+16 секунд) из
Шестой этап «Тура Швейцарии» состоится в четверг.
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