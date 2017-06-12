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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30051527/
12 июня 2017, 19:29 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралиец Майкл Мэттьюс выиграл третий этап веломногодневки «Тур Швейцарии»

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Team Sunweb стал победителем третьего этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии».

Мэттьюс преодолел 159,3 км за 3 часа 49 минут и 48 секунд. Вторым и третьим стали словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe и немец Джон Дегенкольб из Trek-Segafredo, финишировавшие в одно время с победителем.

После этапа Мэттьюс возглавил генеральную классификацию (8 часов 18 минут 47 секунд), на второе место вышел его партнер по команде голландец Том Дюмулен (+10 секунд), на третье место поднялся Саган (+11 секунд).

Следующий этап пройдет во вторник.
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