Австралиец Майкл Мэттьюс выиграл третий этап веломногодневки «Тур Швейцарии»
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Team Sunweb стал победителем третьего этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии».
Мэттьюс преодолел 159,3 км за 3 часа 49 минут и 48 секунд. Вторым и третьим стали словак Петер Саган из
После этапа Мэттьюс возглавил генеральную классификацию (8 часов 18 минут 47 секунд), на второе место вышел его партнер по команде голландец Том Дюмулен (+10 секунд), на третье место поднялся Саган (+11 секунд).
Следующий этап пройдет во вторник.
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