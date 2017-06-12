Российский велогонщик Савицкий выиграл заключительный этап «Тура Словакии»

Спринтер попал в первую десятку на втором и третьем этапах, а на заключительном четвертом, с финишем в городе Трнава, ему не было равных.

«За 500 метров до финиша был поворот, и я решил начинать спринт после него. В поворот я вошёл на третьей позиции и сразу начал финишировать. Мне удалось отскочить на несколько метров от группы, и я смог удержать лидерство до самой линии. Спасибо всей команде за проделанную работу», — рассказал Савицкий.

Обладатели хорошего индивидуального хода Антон Воробьев и Артем Овечкин вели гонку в агрессивном стиле. Воробьев был в отрыве большую часть первого этапа, а Овечкин долго держался впереди в заключительный день гонки, позволив своим партнерам по команде сэкономить силы и подготовить спринт для Савицкого.

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