Россиянин Сиваков стал лидером общего зачёта молодёжной «Джиро д’Италия»

На третьем этапе соревнований протяжённостью 140 км он занял второе место. Победу одержал представитель Украины Марк Падун, уступающий россиянину две секунды в общем зачёте.

Сиваков располагается на второй позиции в зачёте самых активных гонщиков и в горном зачёте, а также лидирует в зачёте лучших молодых гонщиков.

Молодёжная веломногодневка «Джиро д’Италия» завершится 15 июня.