Россиянин Сиваков стал лидером общего зачёта молодёжной «Джиро д’Италия»
Российский велогонщик ВМС Development Team Павел Сиваков стал лидером генеральной классификации молодёжной велогонки «Джиро д’Италия».
На третьем этапе соревнований протяжённостью 140 км он занял второе место. Победу одержал представитель Украины Марк Падун, уступающий россиянину две секунды в общем зачёте.
Сиваков располагается на второй позиции в зачёте самых активных гонщиков и в горном зачёте, а также лидирует в зачёте лучших молодых гонщиков.
Молодёжная веломногодневка «Джиро д’Италия» завершится 15 июня.
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