Россиянин Сиваков возглавил общий зачет молодежной «Джиро д’Италия» после 3-го этапа
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Российский велогонщик ВМС Development Team Павел Сиваков возглавил общий зачет молодежной «Джиро д’Италия».
Сиваков стал вторым на третьем этапе со стартом в Форли и протяженностью 140 км. Победил украинец Марк Падун, который идет вторым в общем зачете за россиянином с отставанием в две секунды.
Также Сиваков идет вторым в зачете самых активных гонщиков, вторым — в горном зачете и возглавляет зачет в борьбе за майку лучшего молодого гонщика.
Молодежная «Джиро д’Италия» финиширует 15 июня.
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