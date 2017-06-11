Россиянин Сиваков возглавил общий зачет молодежной «Джиро д’Италия» после 3-го этапа

Сиваков стал вторым на третьем этапе со стартом в Форли и протяженностью 140 км. Победил украинец Марк Падун, который идет вторым в общем зачете за россиянином с отставанием в две секунды.

Также Сиваков идет вторым в зачете самых активных гонщиков, вторым — в горном зачете и возглавляет зачет в борьбе за майку лучшего молодого гонщика.

Молодежная «Джиро д’Италия» финиширует 15 июня.