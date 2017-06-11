Ван Авермат продолжает лидировать в рейтинге Мирового тура после «Критериум Дофине»

Ван Авермат занимает первое место с результатом 2528 очков. Вторым идет испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar (2105). На третьей строчке — австралиец Ричи Порт из BMC Racing (1867).

Победитель «Критериум Дофине» датчанин Якоб Фульсанг из команды «Астана» поднялся с 105-го на 21-е место — 764. Лучший из россиян Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin идет 14-м (979).

В командном зачете по-прежнему лидирует бельгийская Quick-Step Floors (8890), на втором месте идет американская BMC Racing (7138), на третьем — испанская Movistar (5714).

В мировом рейтинге от 4 июня лидирует ван Авермат (5232,25). Второе место занимает словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe (4581), третье — колумбиец Наиро Кинтана из Movistar (3930). Закарин идет 46-м (1146).

Рейтинг наций возглавляет Бельгия (15462,65), следом идут Испания (12357,75) и Колумбия (12209,4). Россия (2825) расположилась на 20-й строчке.