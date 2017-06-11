Ван Авермат продолжает лидировать в рейтинге Мирового тура после «Критериум Дофине»
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing сохранил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) после велогонки «Критериум Дофине», обновленная версия опубликована на официальном сайте UCI.
Ван Авермат занимает первое место с результатом 2528 очков. Вторым идет испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar (2105). На третьей строчке — австралиец Ричи Порт из BMC Racing (1867).
Победитель «Критериум Дофине» датчанин Якоб Фульсанг из команды «Астана» поднялся с 105-го на 21-е место — 764. Лучший из россиян Ильнур Закарин из
В командном зачете
В мировом рейтинге от 4 июня лидирует ван Авермат (5232,25). Второе место занимает словак Петер Саган из
Рейтинг наций возглавляет Бельгия (15462,65), следом идут Испания (12357,75) и Колумбия (12209,4). Россия (2825) расположилась на 20-й строчке.
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