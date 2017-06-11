Бельгиец Филипп Жильбер выиграл второй этап веломногодневки «Тур Швейцарии»
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Бельгиец Филипп Жильбер из команды Quick-Step Floors стал победителем второго этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии».
Жильбер преодолел 172,7 км за 4 часа 22 минуты и 36 секунд. Вторым и третьим стали новозеландец Патрик Бевин из
Генеральную классификацию возглавляет швейцарец Штефан Кюнг из BMC Racing Team, 1 секунду ему проигрывают представители команды Team Sunweb австралиец Майкл Мэттьюс и голландец Том Дюмулен.
Следующий этап протяженностью 159,3 км пройдет 12 июня.
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