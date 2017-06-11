Бельгиец Филипп Жильбер выиграл второй этап веломногодневки «Тур Швейцарии»

Жильбер преодолел 172,7 км за 4 часа 22 минуты и 36 секунд. Вторым и третьим стали новозеландец Патрик Бевин из Cannondale-Drapac Pro Cycling Team и француз Антони Ру из FDJ, финишировавшие в одно время с победителем.

Генеральную классификацию возглавляет швейцарец Штефан Кюнг из BMC Racing Team, 1 секунду ему проигрывают представители команды Team Sunweb австралиец Майкл Мэттьюс и голландец Том Дюмулен.

Следующий этап протяженностью 159,3 км пройдет 12 июня.