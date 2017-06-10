Австралиец Роан Деннис выиграл пролог веломногодневки «Тур Швейцарии»
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Австралиец Роан Деннис из команды BMC стал победителем пролога многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии».
Деннис в субботу показал время 6 минут 24 секунды. Вторым стал его партнер по команде швейцарец Штефан Кюнг (+8 секунд), третьим — австриец Маттиас Брендле (+9 секунд) из
Следующий этап протяженностью 172,7 км пройдет 11 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter