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10 июня 2017, 19:46 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралиец Роан Деннис выиграл пролог веломногодневки «Тур Швейцарии»

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Австралиец Роан Деннис из команды BMC стал победителем пролога многодневной велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии».

Деннис в субботу показал время 6 минут 24 секунды. Вторым стал его партнер по команде швейцарец Штефан Кюнг (+8 секунд), третьим — австриец Маттиас Брендле (+9 секунд) из Trek-Segafredo.

Следующий этап протяженностью 172,7 км пройдет 11 июня.
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