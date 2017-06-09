Датский велогонщик «Астаны» Фульсанг победил на шестом этапе «Критериум Дофине»

Фульсанг в пятницу проехал 147,5 км в рамках шестого этапа за 3 часа 41 минуту 48 секунд. Вторым стал австралиец Ричи Порт из BMC Racing, третьим — британец Крис Фрум из Sky.

Лидером генеральной классификации после шестого этапа стал Порт, на второе место поднялся Фрум (+39 секунд), а третьим стал Фульсанг (+1.15), ранее занимавший 20-ю позицию.

Седьмой этап «Критериум Дофине» состоится в субботу.