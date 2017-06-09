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9 июня 2017, 20:00 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Датский велогонщик «Астаны» Фульсанг победил на шестом этапе «Критериум Дофине»

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Датчанин Якоб Фульсанг из команды «Астана» победил на шестом этапе многодневной велогонки Мирового тура «Критериум Дофине», проходящей по дорогам Франции.

Фульсанг в пятницу проехал 147,5 км в рамках шестого этапа за 3 часа 41 минуту 48 секунд. Вторым стал австралиец Ричи Порт из BMC Racing, третьим — британец Крис Фрум из Sky.

Лидером генеральной классификации после шестого этапа стал Порт, на второе место поднялся Фрум (+39 секунд), а третьим стал Фульсанг (+1.15), ранее занимавший 20-ю позицию.

Седьмой этап «Критериум Дофине» состоится в субботу.
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