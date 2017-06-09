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9 июня 2017, 19:11 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Гусятников: Велосипедисты РФ завоюют больше медалей на ОИ после включения новых видов

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Включение в программу Олимпийских игр дисциплин мэдисон и фристайл (ВМХ) поспособствует увеличению количества завоеванных российскими велосипедистами медалей. Такое мнение ТАСС выразил вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении в программу Олимпиады-2020 в Токио 16 новых дисциплин, среди которых также значатся командная гонка на выносливость на треке (мэдисон) и фристайл (ВМХ).

«Теперь у нас будут 22 медали на Олимпиадах в велоспорте, — сказал Гусятников. — Появилась новая дисциплина — фристайл, это непростая дисциплина, но у нас есть в парке спортсмен, который был на подиуме Кубка мира — это Константин Андреев, я даже не ожидал, что он так взлетит. У нас есть активные ребята, которые неплохо выглядят. С таким решением наши шансы на медали повышаются, больше медалей — выше шансы».

Также Гусятников отметил, что в настоящее время необходимо провести работу по системе квалификации на Олимпиаду. «Теперь работа за комиссиями, лично мне теперь надо будет заниматься тем, чтобы подправить системы квалификации на ОИ. И со стороны маутинбайка комиссия поработает — есть предложение немного “подрезать” шоссе и мужской маунтинбайк в пользу женщин и количества медалей».

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
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