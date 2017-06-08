Немецкий велогонщик Баухаус выиграл пятый этап многодневки «Критериум Дофине»
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Немец Фил Баухаус из команды Sunweb стал победителем пятого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Критериум Дофине», проходящей по дорогам Франции.
В четверг на финише этапа протяженностью 175,5 км Баухаус опередил двух французов — Арно Демара (FDJ) и Бриана Кокара (Direct Energie), ставших вторым и третьим соответственно.
В генеральной классификации первая тройка не претерпела изменений: лидирует бельгиец Томас Де Гендт из Lotto Soudal, вторым идет австралиец Ричи Порт (+27 секунд) из BMC, третьим — испанец Алехандро Вальверде (+51 секунда) из Movistar. Россиянин Сергей Чернецкий (+6 минут 43 секунды) из «Астаны» потерял девять позиций в «генерале», оказавшись 68-м.
Следующий этап многодневки протяженностью 147,5 км пройдет в пятницу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter