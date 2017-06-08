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8 июня 2017, 18:45 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Немецкий велогонщик Баухаус выиграл пятый этап многодневки «Критериум Дофине»

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Немец Фил Баухаус из команды Sunweb стал победителем пятого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Критериум Дофине», проходящей по дорогам Франции.

В четверг на финише этапа протяженностью 175,5 км Баухаус опередил двух французов — Арно Демара (FDJ) и Бриана Кокара (Direct Energie), ставших вторым и третьим соответственно.

В генеральной классификации первая тройка не претерпела изменений: лидирует бельгиец Томас Де Гендт из Lotto Soudal, вторым идет австралиец Ричи Порт (+27 секунд) из BMC, третьим — испанец Алехандро Вальверде (+51 секунда) из Movistar. Россиянин Сергей Чернецкий (+6 минут 43 секунды) из «Астаны» потерял девять позиций в «генерале», оказавшись 68-м.

Следующий этап многодневки протяженностью 147,5 км пройдет в пятницу.
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