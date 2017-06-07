Австралиец Ричи Порт выиграл индивидуальную «разделку» велогонки «Критериум Дофине»

Порт преодолел 23,5 км за 28 минут 7 секунд. Вторым стал немец Тони Мартин из Katusha — Alpecin (+12 секунд), третьим — испанец Алехандро Вальверде из Movistar Team (+24 секунды). Россиянин Сергей Чернецкий из «Астаны» стал 78-м (+2.31).

В общем зачете лидирует бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto Soudal. Вторым идет Порт (+27 секунд), на третье место вышел Вальверде (+51 секунда). Чернецкий идет 59-м (+4.08).

В четверг пройдет 5-й этап многодневки протяженностью 175,5 км.