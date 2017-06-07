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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30009696/
7 июня 2017, 18:55 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралиец Ричи Порт выиграл индивидуальную «разделку» велогонки «Критериум Дофине»

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Австралиец Ричи Порт из команды BMC Racing Team стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом на веломногодневке Мирового тура «Критериум Дофине», проходящей во Франции.

Порт преодолел 23,5 км за 28 минут 7 секунд. Вторым стал немец Тони Мартин из Katusha — Alpecin (+12 секунд), третьим — испанец Алехандро Вальверде из Movistar Team (+24 секунды). Россиянин Сергей Чернецкий из «Астаны» стал 78-м (+2.31).

В общем зачете лидирует бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto Soudal. Вторым идет Порт (+27 секунд), на третье место вышел Вальверде (+51 секунда). Чернецкий идет 59-м (+4.08).

В четверг пройдет 5-й этап многодневки протяженностью 175,5 км.
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