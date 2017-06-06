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6 июня 2017, 14:52 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Фульсанг может уйти из «Астаны», Тиралонго завершил карьеру

Датский велогонщик «Астаны» Якоб Фульсанг сообщил, что может покинуть команду, за которую выступал с 2013 года.

Датский велогонщик <span class=error>Астаны</span> Якоб Фульсанг сообщил что может покинуть команду за которую выступал с 2013 года. Увеличить
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«Я должен рассмотреть все варианты. Для меня очевидно, что после пяти лет в “Астане”, наверное, настало время двигаться дальше.

С другой стороны, должен сказать, что я счастлив в “Астане”, и я был счастлив все это время. Может получиться так, что я останусь. Однако иногда нужно искать новую мотивацию», — сказал Фульсан.

Также стало известно, что 39-летний итальянец Паоло Тиралонго принял решение о завершении карьеры. Ранее сообщалось, что Тиралонго хочет уйти из велоспорта в конце сезона.

«Сейчас я должен осознать, что моя карьера в велоспорте завершилась. У меня в памяти сохранились как прекрасные, так и ужасные моменты, и я знаю, что буду очень сильно скучать по этому миру, которому служил 17 лет», — написал Тиралонго на своем официальном сайте.

Отметим, что на счету Тиралонго три победы на этапах «Джиро д’Италия».

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