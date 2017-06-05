Улысбаев выиграл третий этап Кубка Нации

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Маршрут третьего, заключительного этапа гонки протяженностью 160 км пролегал через холмистую местность и оказался достаточно сложным для гонщиков из-за ветра и сильного дождя, однако казахстанскому гонщику удалось одержать преимущество над остальными соперниками уже перед самым финишем.

В общем зачете казахстанская сборная заняла второе место, уступив сборной Бельгии 30 секунд.

Кубок Нации среди андеров прошел в Чехии с 1 по 5 июня, в нем приняли участие команды из 16 стран — Казахстана, Бельгии, Норвегии, Дании, Португалии, Швейцарии, Франции, Германии, США, Австрии, Чехии, Японии, Италии, Словении, Швеции и России.