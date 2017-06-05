Тренер по маунтинбайку Константин Колпаков погиб на соревнованиях в Пермском крае

Трагедия произошла на соревнованиях 4 июня в Верхней Курье. Колпаков во время Кубка Пермского края, где выступал как ветеран, упал со спуска и получил смертельные травмы.

«Это был несчастный случай», — сообщил Грищенко по телефону.