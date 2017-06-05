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5 июня 2017, 11:47 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Тренер по маунтинбайку Константин Колпаков погиб на соревнованиях в Пермском крае

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной Пермского края по велоспорту Константин Колпаков погиб на соревнованиях по маунтинбайку, сообщил агентству «Р-Спорт» президент краевой федерации велоспорта Алексей Грищенко.

Трагедия произошла на соревнованиях 4 июня в Верхней Курье. Колпаков во время Кубка Пермского края, где выступал как ветеран, упал со спуска и получил смертельные травмы.

«Это был несчастный случай», — сообщил Грищенко по телефону.
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