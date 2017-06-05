Тренер по маунтинбайку Константин Колпаков погиб на соревнованиях в Пермском крае
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной Пермского края по велоспорту Константин Колпаков погиб на соревнованиях по маунтинбайку, сообщил агентству «Р-Спорт» президент краевой федерации велоспорта Алексей Грищенко.
Трагедия произошла на соревнованиях 4 июня в Верхней Курье. Колпаков во время Кубка Пермского края, где выступал как ветеран, упал со спуска и получил смертельные травмы.
«Это был несчастный случай», — сообщил Грищенко по телефону.
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