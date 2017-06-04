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4 июня 2017, 16:42 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Бельгиец Де Гендт победил на первом этапе велогонки «Критериум Дофине»

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Бельгиец Томас Де Гендт из команды Lotto Soudal победил на первом этапе велогонки Мирового тура «Критериум Дофине», проходящей во Франции.

В воскресенье Де Гендт стал первым со временем 4 часа 17 минут 4 секунды. Второе место занял француз Аксель Домон (AG2R La Mondiale, +44 секунды), третье — итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates, +57).

Второй этап «Критериум Дофине» протяженностью 171 километр состоится в понедельник.
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