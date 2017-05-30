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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29915840/
30 мая 2017, 12:35 | Летние: Велоспорт | Вести - Воронеж

Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдёт в Воронеже в июне

Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдёт в Воронеже. Об этом сообщил руководитель управления физкультуры и спорта Александр Бахтин на рабочем совещании в мэрии в понедельник, 29 мая.

Соревнования пройдут с 22 по 25 июня. В соревнованиях примут участие лучшие велоспортсмены России. Чемпионат пройдёт в два этапа. Индивидуальная гонка состоится в Нововоронеже, а групповая гонка — на центральных улицах Воронежа.

Всего летом воронежцев ждут более 200 официальных спортивных и физкультурных мероприятий. В их числе восемь всероссийских соревнований, уточнили в пресс-службе мэрии.
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