Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдёт в Воронеже в июне

Соревнования пройдут с 22 по 25 июня. В соревнованиях примут участие лучшие велоспортсмены России. Чемпионат пройдёт в два этапа. Индивидуальная гонка состоится в Нововоронеже, а групповая гонка — на центральных улицах Воронежа.

Всего летом воронежцев ждут более 200 официальных спортивных и физкультурных мероприятий. В их числе восемь всероссийских соревнований, уточнили в пресс-службе мэрии.