Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдёт в Воронеже в июне
Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдёт в Воронеже. Об этом сообщил руководитель управления физкультуры и спорта Александр Бахтин на рабочем совещании в мэрии в понедельник, 29 мая.
Соревнования пройдут с 22 по 25 июня. В соревнованиях примут участие лучшие велоспортсмены России. Чемпионат пройдёт в два этапа. Индивидуальная гонка состоится в Нововоронеже, а групповая гонка — на центральных улицах Воронежа.
Всего летом воронежцев ждут более 200 официальных спортивных и физкультурных мероприятий. В их числе восемь всероссийских соревнований, уточнили в
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