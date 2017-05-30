СМИ: Брюссель примет старт «Тур де Франс"-2019 в юбилей первой победы Меркса

По информации издания, представители компании-организатора ASO на текущей неделе прибудут в столицу Бельгии для обсуждения деталей организации старта с бельгийской стороной.

Эдди Меркс, один из самых титулованных гонщиков за всю историю, выиграл свой первый «Тур де Франс» в 1969 году. За карьеру он пять раз побеждал в генеральной классификации самого популярного Гранд-тура.

«Тур де Франс» ранее уже неоднократно стартовал в Бельгии (1958, 1975, 2004, 2012 годы).