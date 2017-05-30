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30 мая 2017, 10:28 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

СМИ: Брюссель примет старт «Тур де Франс"-2019 в юбилей первой победы Меркса

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. «Тур де Франс» в 2019 году стартует в Брюсселе в честь юбилейной даты первой победы бельгийского велогонщика Эдди Меркса на «Большой петле», сообщает Het Nieuwsblad.

По информации издания, представители компании-организатора ASO на текущей неделе прибудут в столицу Бельгии для обсуждения деталей организации старта с бельгийской стороной.

Эдди Меркс, один из самых титулованных гонщиков за всю историю, выиграл свой первый «Тур де Франс» в 1969 году. За карьеру он пять раз побеждал в генеральной классификации самого популярного Гранд-тура.

«Тур де Франс» ранее уже неоднократно стартовал в Бельгии (1958, 1975, 2004, 2012 годы).
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