СМИ: Брюссель примет старт «Тур де Франс"-2019 в юбилей первой победы Меркса
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. «Тур де Франс» в 2019 году стартует в Брюсселе в честь юбилейной даты первой победы бельгийского велогонщика Эдди Меркса на «Большой петле», сообщает Het Nieuwsblad.
По информации издания, представители
Эдди Меркс, один из самых титулованных гонщиков за всю историю, выиграл свой первый «Тур де Франс» в 1969 году. За карьеру он пять раз побеждал в генеральной классификации самого популярного
«Тур де Франс» ранее уже неоднократно стартовал в Бельгии (1958, 1975, 2004, 2012 годы).
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