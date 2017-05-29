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29 мая 2017, 16:38 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Белоруска Алена Омелюсик завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик, выступающая за велогруппу Canyon SRAM, завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный <span class=error>финишер</span> и в ходе Grand <span class=error>Prix</span> de <nobr>Plumelec-Morbihan</nobr> Dames она в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме. Увеличить
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Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный финишер, и в ходе Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames она в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме. В группе из четырех человек белоруска смогла второй пересечь финишную ленту. Раньше ее это сделала лишь Эшли Мулман (ЮАР), третье место заняла Сара Гиллоу (Австралия).

Днем ранее в гонке La Classique Morbihan уроженка Березы также заняла второе место. В команде Canyon SRAM не скрывают, что делают ставку именно на белоруску на финише и стараются вывести именно ее на решающий спурт.

«Две гонки прошли замечательно для меня. Последняя была чуть сложнее, конкуренты поддерживали высокий темп, часто пытались уехать в отрыв, однако на финише благодаря работе подруг по команде мне удалось вклиниться в квартет, который и определял сильнейших. Спринт удался: два подиума за два дня. Великолепно!» — поделилась Алена Омелюсик.

Следующую гонку OVO Energy Women’s (7—11 июня) в составе команды Canyon SRAM белоруска проведет в Великобритании.

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