Белоруска Алена Омелюсик завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик, выступающая за велогруппу Canyon SRAM, завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный финишер, и в ходе Grand Prix de
Днем ранее в гонке La Classique Morbihan уроженка Березы также заняла второе место. В команде Canyon SRAM не скрывают, что делают ставку именно на белоруску на финише и стараются вывести именно ее на решающий спурт.
«Две гонки прошли замечательно для меня. Последняя была чуть сложнее, конкуренты поддерживали высокий темп, часто пытались уехать в отрыв, однако на финише благодаря работе подруг по команде мне удалось вклиниться в квартет, который и определял сильнейших. Спринт удался: два подиума за два дня. Великолепно!» — поделилась Алена Омелюсик.
Следующую гонку OVO Energy Women’s (
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