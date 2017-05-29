Василий Кириенко занял четвертое место на последнем этапе веломногодневки «Джиро Д’Италия»

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В своей коронной дисциплине — гонке с раздельным стартом — белорус преодолел 29,3 км за 33 мин. 39 сек. Представитель Речицы, выступающий за команду Team Sky, уступил 31 секунду победителю Йосу ван Эмдену (команда LottoNL-Jumbo) — 33 мин. 08 сек. Второе место занял победитель общего зачета «Джиро Д’Италия — 2017», действующий чемпион Нидерландов в индивидуальной гонке на время Том Дюмулен (команда Sunweb), уступивший своему соотечественнику 15 секунд. На третью ступень пьедестала почета заключительного этапа многодневки поднялся итальянский гонщик команды BMC Мануэль Квинцато, уступивший Йосу ван Эмдену 27 секунд. Как отмечаются, это первая победа в карьере Йоса ван Эмдена на этапе Гран-тура.

Во время нынешней престижной велогонки Василий Кириенко удачно провел десятый этап, на котором также в гонке с раздельным стартом занял пятое место.

Победителем «Джиро д’Италия» 2017 года стал Том Дюмулен. Наиболее высокое место в генеральной классификации после 21-го этапа среди белорусов занял Константин Сивцов (Bahrain-Merida) — 35-е место. Василий Кириенко разместился на 102-й строке итогового протокола, Бронислав Самойлов завершил гонку на 112-й позиции, Илья Кошевой — 155-й среди 161 гонщика, финишировавшего в Милане.