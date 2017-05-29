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29 мая 2017, 16:09 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Василий Кириенко занял четвертое место на последнем этапе веломногодневки «Джиро Д’Италия»

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Василий Кириенко занял четвертое место на последнем, 21-м, этапе веломногодневки «Джиро Д’Италия», который прошел между городами Монца и Милан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей коронной дисциплине — гонке с раздельным стартом — белорус преодолел 293 км за 33 мин. 39 сек. Представитель <span class=error>Речицы</span> выступающий за команду <span class=error>Team</span> Sky уступил 31 секунду победителю <span class=error>Йосу</span> ван <span class=error>Эмдену</span> (команда LottoNL-Jumbo) — 33 мин. 08 сек. Увеличить
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В своей коронной дисциплине — гонке с раздельным стартом — белорус преодолел 29,3 км за 33 мин. 39 сек. Представитель Речицы, выступающий за команду Team Sky, уступил 31 секунду победителю Йосу ван Эмдену (команда LottoNL-Jumbo) — 33 мин. 08 сек. Второе место занял победитель общего зачета «Джиро Д’Италия — 2017», действующий чемпион Нидерландов в индивидуальной гонке на время Том Дюмулен (команда Sunweb), уступивший своему соотечественнику 15 секунд. На третью ступень пьедестала почета заключительного этапа многодневки поднялся итальянский гонщик команды BMC Мануэль Квинцато, уступивший Йосу ван Эмдену 27 секунд. Как отмечаются, это первая победа в карьере Йоса ван Эмдена на этапе Гран-тура.

Во время нынешней престижной велогонки Василий Кириенко удачно провел десятый этап, на котором также в гонке с раздельным стартом занял пятое место.

Победителем «Джиро д’Италия» 2017 года стал Том Дюмулен. Наиболее высокое место в генеральной классификации после 21-го этапа среди белорусов занял Константин Сивцов (Bahrain-Merida) — 35-е место. Василий Кириенко разместился на 102-й строке итогового протокола, Бронислав Самойлов завершил гонку на 112-й позиции, Илья Кошевой — 155-й среди 161 гонщика, финишировавшего в Милане.

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