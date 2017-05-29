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29 мая 2017, 12:13 | Летние: Велоспорт | Lenta.Ru

Россиянин Брутт признан самым активным гонщиком многодневки «Джиро д’Италия»

Велогонщик российской команды Gazprom — RusVelo Павел Брутт признан самым активным участником завершившейся многодневки «Джиро д’Италия». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россиянин стал лучшим по километрам, проведенным в отрыве, а также занял второе место в зачете промежуточных финишей. Побед на отдельных этапах гонки представителям Gazprom — RusVelo одержать не удалось.

«Гонка оставила двойственные впечатления. Задач перед ней стояло много, но не со всем удалось справиться, поэтому не могу сказать, что я полностью удовлетворен. Думаю, что результаты “Джиро” показали над чем нам нужно работать и в каком направлении двигаться в дальнейшем», — заявил Брутт.

Многодневка проходила в Италии с 5 по 28 мая, маршрут состоял из 21 этапа. Победителем генеральной классификации стал 26-летний голландский гонщик команды Sunweb (Германия) Том Дюмулен.
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