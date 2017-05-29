Дюмулен поднялся на 3-е место в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 14-й
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Голландский велогонщик Sunweb Том Дюмулен, победивший в общем зачете веломногодневки «Джиро д’Италия», поднялся на третье место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), а российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин стал 14-м.
«Джиро д’Италия"-2017 финишировала в воскресенье индивидуальной гонкой в Милане. В общем зачете многодневки Дюмулен занял первое место, опередив ставшего пятым Закарина на 1 минуту 56 секунд.
Лидерство в рейтинге Мирового тура сохранил бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing, в активе которого 2528 очков. Второе место у испанца Алехандро Вальверде из команды Movistar (1995). У Дюмулена стало 1851 очко, у Закарина — 979 баллов.
В командном зачете лидирует бельгийская
В мировом рейтинге, версия которого в последний раз обновлялась 21 мая, на первом месте остался ван Авермат (4982,25). На второй строчке идет словак Петер Саган из
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