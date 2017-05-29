«Джиро д’Италия"-2017 финишировала в воскресенье индивидуальной гонкой в Милане. В общем зачете многодневки Дюмулен занял первое место, опередив ставшего пятым Закарина на 1 минуту 56 секунд.

Лидерство в рейтинге Мирового тура сохранил бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing, в активе которого 2528 очков. Второе место у испанца Алехандро Вальверде из команды Movistar (1995). У Дюмулена стало 1851 очко, у Закарина — 979 баллов.

В командном зачете лидирует бельгийская Quick-Step Floors (8540), на втором месте идет американская BMC Racing (6613), на третьем — испанская Movistar (5564).