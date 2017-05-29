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29 мая 2017, 8:50 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес проведет первую гонку спустя полгода лечения травмы

Велогонщик казахстанской «Астаны» колумбиец Мигель Анхель Лопес проведет первую тренировку после длительного лечения травмы колена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Молодой колумбиец долго восстанавливался после травмы колена. Увеличить
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Сначала 23-летний спортсмен выступит в местном чемпионате в родной Колумбии, а после будет защищать честь команды и свой титул на «Туре Швейцарии».

«В этот уикенд Лопес должен проехать тренировочную гонку в Колумбии. Попробовать свое состояние на сегодняшний день. Мы постоянно на связи с его менеджером, тренером, со всеми, кто за него отвечает. У него все нормально, все по планам. Он возвращается с «Астаной» на «Туре Швейцарии», — рассказал спортивный директор «Астаны» Дмитрий Фофонов.

Напомни, Лопес является победителем «Тура Швейцарии-2016». Осенью прошлого года упал на тренировке в родной Колумбии и серьезно повредил левое колено.

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