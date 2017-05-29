Велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес проведет первую гонку спустя полгода лечения травмы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сначала 23-летний спортсмен выступит в местном чемпионате в родной Колумбии, а после будет защищать честь команды и свой титул на «Туре Швейцарии».

«В этот уикенд Лопес должен проехать тренировочную гонку в Колумбии. Попробовать свое состояние на сегодняшний день. Мы постоянно на связи с его менеджером, тренером, со всеми, кто за него отвечает. У него все нормально, все по планам. Он возвращается с «Астаной» на «Туре Швейцарии», — рассказал спортивный директор «Астаны» Дмитрий Фофонов.

Напомни, Лопес является победителем «Тура Швейцарии-2016». Осенью прошлого года упал на тренировке в родной Колумбии и серьезно повредил левое колено.