Велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес проведет первую гонку спустя полгода лечения травмы
Велогонщик казахстанской «Астаны» колумбиец Мигель Анхель Лопес проведет первую тренировку после длительного лечения травмы колена, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Сначала 23-летний спортсмен выступит в местном чемпионате в родной Колумбии, а после будет защищать честь команды и свой титул на «Туре Швейцарии».
«В этот уикенд Лопес должен проехать тренировочную гонку в Колумбии. Попробовать свое состояние на сегодняшний день. Мы постоянно на связи с его менеджером, тренером, со всеми, кто за него отвечает. У него все нормально, все по планам. Он возвращается с «Астаной» на «Туре Швейцарии», — рассказал спортивный директор «Астаны» Дмитрий Фофонов.
Напомни, Лопес является победителем «Тура Швейцарии-2016». Осенью прошлого года упал на тренировке в родной Колумбии и серьезно повредил левое колено.
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