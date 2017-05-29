Фабио Ару будет капитаном «Астаны» на «Тур де Франс»

Капитаном «Астаны» на «Тур де Франс-2017» будет итальянец Фабио Ару. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил спортивный директор казахстанской велокоманды Дмитрий Фофонов. Ару уже восстановился после травмы, полученной перед «Джиро д`Италия», и проводит тренировочный сбор в Испании.

«Ару будет сокапитанить с Фульсангом. Конкуренция — это всегда хорошо. У Фабио был проработан календарь под “Джиро д`Италия”, но не всегда дорогие гладкие — бывают падения. Не он первый, в велоспорте такое бывает. Он на тренировке получил серьезную травму, после которой понадобилось длительное восстановление. Он уже провел хорошую работу на Тенерифе с гонщиками. Команда состава на “Тур де Франс”, которая там находится, ведет сплоченную работу. Готовятся, хороший настрой. Скоро на первых гонках мы их уже увидим. Кто-то поедет в Швейцарию, кто-то на “Дофине”. Что касается тандема Ару — Фульсанг — два сильных гонщика всегда лучше, чем один», — сказал Фофонов.