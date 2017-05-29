Фабио Ару будет капитаном «Астаны» на «Тур де Франс»
Лидер казахстанской велокоманды пропустил «Джиро»
из-за травмы.
Капитаном «Астаны» на «Тур де Франс-2017» будет итальянец Фабио Ару. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил спортивный директор казахстанской велокоманды Дмитрий Фофонов. Ару уже восстановился после травмы, полученной перед «Джиро д`Италия», и проводит тренировочный сбор в Испании.
«Ару будет сокапитанить с Фульсангом. Конкуренция — это всегда хорошо. У Фабио был проработан календарь под “Джиро д`Италия”, но не всегда дорогие гладкие — бывают падения. Не он первый, в велоспорте такое бывает. Он на тренировке получил серьезную травму, после которой понадобилось длительное восстановление. Он уже провел хорошую работу на Тенерифе с гонщиками. Команда состава на “Тур де Франс”, которая там находится, ведет сплоченную работу. Готовятся, хороший настрой. Скоро на первых гонках мы их уже увидим.
Напомним, Ару был первым капитаном «Астаны» на «Джиро д`Италия», но еще до старта гонки получил травму на тренировке. Вместо него был назначен Микеле Скарпони, который трагически погиб за несколько дней до начала «Джиро». Третьим капитаном «Астаны» стал Танел Кангерт, он упал во время 15-го этапа и сошел с гонки. В итоге казахстанская команда продолжила
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter