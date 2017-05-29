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29 мая 2017, 2:04 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Фабио Ару будет капитаном «Астаны» на «Тур де Франс»

Лидер казахстанской велокоманды пропустил «Джиро» из-за травмы.

Капитаном «Астаны» на «Тур де Франс-2017» будет итальянец Фабио Ару. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил спортивный директор казахстанской велокоманды Дмитрий Фофонов. Ару уже восстановился после травмы, полученной перед «Джиро д`Италия», и проводит тренировочный сбор в Испании.

«Ару будет сокапитанить с Фульсангом. Конкуренция — это всегда хорошо. У Фабио был проработан календарь под “Джиро д`Италия”, но не всегда дорогие гладкие — бывают падения. Не он первый, в велоспорте такое бывает. Он на тренировке получил серьезную травму, после которой понадобилось длительное восстановление. Он уже провел хорошую работу на Тенерифе с гонщиками. Команда состава на “Тур де Франс”, которая там находится, ведет сплоченную работу. Готовятся, хороший настрой. Скоро на первых гонках мы их уже увидим. Кто-то поедет в Швейцарию, кто-то на “Дофине”. Что касается тандема Ару — Фульсанг — два сильных гонщика всегда лучше, чем один», — сказал Фофонов.

Напомним, Ару был первым капитаном «Астаны» на «Джиро д`Италия», но еще до старта гонки получил травму на тренировке. Вместо него был назначен Микеле Скарпони, который трагически погиб за несколько дней до начала «Джиро». Третьим капитаном «Астаны» стал Танел Кангерт, он упал во время 15-го этапа и сошел с гонки. В итоге казахстанская команда продолжила гранд-тур без капитана. Лучшим в «Астане» стал Дарио Катальдо, занявший 14-е место.

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