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27 мая 2017, 18:39 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды Katusha-Alpecin стал вторым на 20-м этапе престижной шоссейной велогонки «Джиро д’Италия».

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Победителем стал француз Тибо Пино (FDJ-BigMat), он преодолел дистанцию 190 км за 4 часа 58 минут. Третье место занял итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida.

Генеральный зачет возглавляет колумбийский гонщик из Movistar Найро Кинтана. Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 1 минуту 15 секунд.

Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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