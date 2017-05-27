Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды
Katusha-Alpecin стал вторым на 20-м этапе престижной шоссейной велогонки «Джиро д’Италия».
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Победителем стал француз Тибо Пино (FDJ-BigMat), он преодолел дистанцию 190 км за 4 часа 58 минут. Третье место занял итальянец Винченцо Нибали из команды
Генеральный зачет возглавляет колумбийский гонщик из Movistar Найро Кинтана. Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 1 минуту 15 секунд.
Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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