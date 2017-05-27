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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29887733/
27 мая 2017, 12:09 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Голландец Крейсвик сошёл с «Джиро д’Италия» из-за проблем с желудком

Голландский велогонщик команды Lotto NL-Jumbo Стивен Крейсвик отказался от продолжения борьбы на веломногодневке Гранд-тура «Джиро д’Италия».

«Из-за плохого состояния, связанного с проблемами с желудком, я не смогу стартовать на следующем этапе. Очень разочарован и опустошён» — написал Крейсвик на своей странице в сети «Твиттер».

После 19-го этапа соревнований Стивен располагается на десятой позиции в общей классификации, отставая от лидирующего колумбийцы Наиро Кинтаны из команды Movistar на 7 минут 37 секунд.
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