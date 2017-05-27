Голландец Крейсвик сошёл с «Джиро д’Италия» из-за проблем с желудком

«Из-за плохого состояния, связанного с проблемами с желудком, я не смогу стартовать на следующем этапе. Очень разочарован и опустошён» — написал Крейсвик на своей странице в сети «Твиттер».

После 19-го этапа соревнований Стивен располагается на десятой позиции в общей классификации, отставая от лидирующего колумбийцы Наиро Кинтаны из команды Movistar на 7 минут 37 секунд.