Голландец Крейсвик сошёл с «Джиро д’Италия» из-за проблем с желудком
Голландский велогонщик команды Lotto
NL-Jumbo Стивен Крейсвик отказался от продолжения борьбы на веломногодневке Гранд-тура «Джиро д’Италия».
«Из-за плохого состояния, связанного с проблемами с желудком, я не смогу стартовать на следующем этапе. Очень разочарован и опустошён» — написал Крейсвик на своей странице в сети «Твиттер».
После 19-го этапа соревнований Стивен располагается на десятой позиции в общей классификации, отставая от лидирующего колумбийцы Наиро Кинтаны из команды Movistar на 7 минут 37 секунд.
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