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26 мая 2017, 23:37 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Велогонщицы РФ заняли весь пьедестал в кейрине на Гран-при Москвы

Российские спортсменки заняли весь пьедестал в кейрине на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Крылатском — Гран-при Москвы.

Российские спортсменки заняли весь пьедестал в <span class=error>кейрине</span> на международных соревнованиях по велоспорту на треке в <span class=error>Крылатском</span> — <nobr>Гран-при </nobr>Москвы. Увеличить
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Победу одержала Дарья Шмелёва, второй стала Анастасия Войнова, третьей — Татьяна Киселёва. В соревнованиях мужчин в том же виде программы россияне Алексей Носов и Александр Дубченко стали вторым и третьим соответственно. Победу одержал грек Сотириос Бретас.

В скретче хозяева стали бронзовыми призерами как среди мужчин, так и среди женщин. Победу в соревнованиях мужчин одержал казахстанский велогонщик Никита Панасенко, вторым стал грек Христос Воликакис, третьим — Максим Пискунов. У женщин первенствовала Оливия Балейзите из Литвы, вторая — итальянка Летиция Патерностер, третья — россиянка Мария Аверина.
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