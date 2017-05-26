Велогонщицы РФ заняли весь пьедестал в кейрине на Гран-при Москвы
Российские спортсменки заняли весь пьедестал в кейрине на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Крылатском —
Гран-при Москвы.
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Победу одержала Дарья Шмелёва, второй стала Анастасия Войнова, третьей — Татьяна Киселёва. В соревнованиях мужчин в том же виде программы россияне Алексей Носов и Александр Дубченко стали вторым и третьим соответственно. Победу одержал грек Сотириос Бретас.
В скретче хозяева стали бронзовыми призерами как среди мужчин, так и среди женщин. Победу в соревнованиях мужчин одержал казахстанский велогонщик Никита Панасенко, вторым стал грек Христос Воликакис, третьим — Максим Пискунов. У женщин первенствовала Оливия Балейзите из Литвы, вторая — итальянка Летиция Патерностер, третья — россиянка Мария Аверина.
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