Казахстанец Шатовкин выиграл гонку по очкам на Гран-при Москвы, Сазанов — второй
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Казахстанский велогонщик Сергей Шатовкин победил в гонке по очкам на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Москвы, которые проходят в Крылатском.
Шатовкин набрал 47 очков. Россиянин Андрей Сазанов стал вторым (43). Еще один представитель Казахстана Никита Панасенко — третий (40).
Соревнования в Крылатском завершатся 28 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter