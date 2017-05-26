Итальянка Патерностер выиграла гонку по очкам на Гран-при Москвы, Чулкова — вторая
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Итальянская велогонщица Летиция Патерностер победила в гонке по очкам на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Москвы, которые проходят в Крылатском.
Патерностер набрала 25 очков. Второй финишировала россиянка Анастасия Чулкова (19), третьей стала ее соотечественница Гульназ Бадыкова (14).
Соревнования в Крылатском завершатся в воскресенье.
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