Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29879683/?
26 мая 2017, 14:28 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Дубченко выиграл гит на международном турнире по велоспорту на треке Гран-при Москвы

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт. Российский велогонщик Александр Дубченко выиграл гит на 1000 метров на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Москвы.

Дубченко проехал гит за 1 минуту 2,084 секунды. Вторым стал грек Николаос Пагонис (1.02,735), третьим — россиянин Павел Перчук (1.03,334).

Соревнования завершатся в Крылатском в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота