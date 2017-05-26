Дубченко выиграл гит на международном турнире по велоспорту на треке Гран-при Москвы
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Российский велогонщик Александр Дубченко выиграл гит на 1000 метров на международных соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Москвы.
Дубченко проехал гит за 1 минуту 2,084 секунды. Вторым стал грек Николаос Пагонис (1.02,735), третьим — россиянин Павел Перчук (1.03,334).
Соревнования завершатся в Крылатском в воскресенье.
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