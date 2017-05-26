Свердловчан приглашают на майскую велопрогулку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге продолжаются
спортивно-массовые мероприятия выходного дня. В ближайший уикенд в уральской столице пройдет «Майская велопрогулка — 2017», сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Велозаезд пройдет 27 мая. В этот раз на дистанции ожидается выход не менее 12 тысяч человек. Организаторы подготовили для участников три маршрута по 15, 36 и 70 километров.
Маршрут пройдет по северной и
Добавим, что каждый участник велопрогулки получит карту, на которой нужно будет поставить печати на старте и на контрольных пунктах. При прохождении всего маршрута участники получат в подарок значок и браслет. Кроме того, площадка финиша будет расположена в пешеходной зоне бульвара Культуры на Уралмаше, где в это же время развернется «Битлз-фестиваль». «Преодолеть 70 километров, чтобы добраться до битлов», — шутят сами организаторы.
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