Дарья Шмелёва: Хочу вернуть в Россию мировой рекорд
Трехкратная чемпионка мира по велотреку — о двух золотых медалях на ЧМ-2017, жизни после серебра Олимпиады в Рио и о единственной травме в своей карьере.
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Одним из главных триумфаторов чемпионата мира по трековым велогонкам в Гонконге стала россиянка Дарья Шмелёва. На счету 22-летней спортсменки две золотые медали — в командном спринте на пару с Анастасией Войновой и в личной гонке на 500 м с места. В прошлом году в командном спринте она завоевала золото на чемпионате мира в Лондоне и серебро на Олимпийских играх в
— Почему в отличие от многих спортсменов после Олимпиады вы не взяли паузу, чтобы отдохнуть, набраться сил на следующие четыре года?
— Таких мыслей не было. После Рио, где мы с Настей Войновой взяли серебро в командном спринте, мы оказались в центре внимания, что было не очень привычно. Нужно было воспользоваться этим, попытаться привлечь интерес болельщиков к нашему виду спорта, поэтому отдыха, по сути, не вышло. Как только схлынула эта постолимпийская волна, сразу же началась подготовка к следующему сезону, тем более что я лично для себя решила, пока возраст и здоровье позволяют, нужно брать свое.
— В Гонконг раньше приезжали? С полотном трека были знакомы?
— И да и нет. Там проходил этап Кубка мира в январе 2016 года, так что сама геометрия полотна трека мне была знакома. Но вот деревянный паркет, из которого собрано полотно, тогда показался более вязким. Для набора скорости требовались очень большие усилия, трек был совсем не быстрым. Это разочаровало, даже несмотря на победу в командном спринте. Сейчас, в апреле, паркет имел совершенно другую структуру. Сказалась весна, и ощущения были намного лучше.
— Квалификацию золотой для вас пятисотметровки выиграла Анастасия Войнова, приехавшая в Гонконг за своим третьим подряд титулом чемпионки мира на этой дистанции. За счет чего удалось добавить в финале и взять золото?
— После квалификации я четко понимала: нужно добавлять. Чтобы понять, где именно, я посмотрела замедленный повтор, изучила траекторию движения, разложила дистанцию на отрезки и увидела, где были провалы скорости, где можно пройти быстрее. На финал я уже выходила не просто с настроем отдать всё, а с пониманием, как именно это всё нужно отдать. Кроме того, мы внесли изменения в техническую часть — в велосипед.
— Что за изменения?
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— В командном спринте вы разгоняющая, Анастасия Войнова идет сзади. И если она сильно отстанет на разгоне, то хорошего результата можно не ждать. Ответственность не давит?
— Работа разгоняющего — это целое искусство. Когда я стою на старте, заднее колесо зажато в колодки стартового механизма. Как только колодки разжимаются — время пошло. Если я дернусь раньше, то вырву колесо из колодок и, скорее всего, будет падение, повторный старт. Задержусь хоть на одну десятую секунды, потом эту десятую придется выгрызать на дистанции. Я должна уйти со старта идеально вовремя, сделать свой круг, увидеть, где стоит тренер, и точно в том месте, где он стоит, передать смену Войновой, причем набирая в этот момент скорость, чтобы Настя выстрелила
— Индивидуальный спринт, который вы ехали на этом чемпионате, не был лишним?
— Нет, это нормальная практика. Я хочу совершенствоваться в индивидуальном спринте, расти в этой дисциплине, и этот чемпионат оказался для меня самым успешным. Я установила личный рекорд в квалификации, уверенно выиграла у немки Хинзе в 1/16 финала, а в следующем круге проиграла австралийке Маккаллох с минимальным отставанием. Для меня это очень сложная дисциплина. Она дается непросто. При ее подготовке я в свое время сломала запястье — единственный в моей жизни перелом. Так что только через практику и старты я могу вырасти как специалист.
— Как у вас идет еще одна трековая дисциплина — кейрин, известная своей непредсказуемостью и контактной борьбой?
— Да, кейрин —действительно дистанция на лотерею. Даже мне, не самой сильной гонщице в мире, удавалось попадать в финальный заезд в шестерку сильнейших. Но сейчас
— Переломы, ссадины, занозы от паркета, ушибы не пугают?
— Перелом у меня был всего один, а ссадин хватает, да. Но это часть работы. Я — гонщица, в нашем спорте такое случается. Не вижу в этом ничего страшного. Это мой выбор.
— Как именно перелом получили?
— Отрабатывали контроль соперника в индивидуальном спринте, то есть нужно было ехать вперед, а смотреть на соперника назад. Контроль движения шел через понимание того, где ты едешь и где соперник. В
— Какие силовые показатели у чемпионки мира?
— Вообще я не самая сильная среди трековых
— До следующей Олимпиады 3,5 года. В каком направлении хотите развиваться?
— Во всех. Хочу расти как разгоняющая, хочу проехать свой разгон лучше китаянки Джинджи Гонг, став самой быстрой разгоняющей в мире. Хочу
— Про Джессику Салазар
— Немного. Она ехала
— С таким серьезным подходом и амбициями другие виды спорта удается посмотреть?
— В шоссейных велогонках я смотрю только финиш, когда начинается самое интересное. Футбол не смотрю, строго говоря. Считаю, что результаты наших футболистов не соответствуют вложенным в них средствам. А вот на хоккей ходила, нам
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