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24 мая 2017, 18:48 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Французский велогонщик Роллан выиграл 17-й этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Француз Пьер Роллан из команды Cannondal-Drapac Pro-Cycling Team одержал победу на 17-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 219 км за 5 часов 42 минуты 56 секунд.

Второе место занял португалец Руй Альберту Кошта (UAE Abu Dhabi), третье — испанец Горка Исагирре (Movistar).

В генеральном зачете продолжает лидировать голландский гонщик из Sunweb Том Дюмулен. Российский гонщик из швейцарской команды «Катюша-Альпесин» Ильнур Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 2 минуты 40 секунд.

Следующий этап состоится 25 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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