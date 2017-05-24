Французский велогонщик Роллан выиграл 17-й этап многодневки «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Француз Пьер Роллан из команды
Cannondal-Drapac Pro-Cycling Team одержал победу на 17-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 219 км за 5 часов 42 минуты 56 секунд.
Второе место занял португалец Руй Альберту Кошта (UAE Abu Dhabi), третье — испанец Горка Исагирре (Movistar).
В генеральном зачете продолжает лидировать голландский гонщик из Sunweb Том Дюмулен. Российский гонщик из швейцарской команды «Катюша-Альпесин» Ильнур Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 2 минуты 40 секунд.
Следующий этап состоится 25 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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