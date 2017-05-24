UCI дисквалифицировал российских велогонщиков Шмидта, Игнатенко и Антошину

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В их число вошли россияне Алексей Шмидт, Пётр Игнатенко и Татьяна Антошина.

Шмидт дисквалифицирован на 2 года — до 9 августа 2017 года, Игнатенко — на 3 года и 9 месяцев — до 7 марта 2019 года, Антошина — на 4 года — до 3 апреля 2020 года.

Шмидт в 2005 году завоевал титул чемпиона Европы на треке в гонке за лидером. Игнатенко в 2009 году победил на многодневке европейского тура «Джиро Вале д’Аоста».

Антошина на Олимпийских играх 2012 года где стала 12-й в «разделке» и 25-й в групповой гонке.